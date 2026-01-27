В ГД предложили зафиксировать цены на такси до соцобъектов в снегопад

«Есть цена у каждого человека примерная до социальных объектов: школы, больницы, детские сады и так далее. И вот для конкретного каждого человека эта цена, компьютерная программа агрегатора, она эту цену знает. Так вот она, эта цена, не должна повышаться никогда, ни в каком случае», — добавил депутат.