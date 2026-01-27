«Прожил яркую жизнь труженика и патриота»: не стало бывшего главы Общественного совета при МВД Башкирии

Общественный совет при Министерстве внутренних дел Башкирии выразил глубокие соболезнования родным и близким бывшего председателя совета, видного общественного деятеля Марата Муллагалямова.
Как сообщил действующий председатель совета генерал-лейтенант милиции в отставке Рафаил Диваев, Марат Сабитович прожил яркую жизнь труженика, активиста и патриота. Его трудовая биография началась со старшего механика-инженера на авиационном предприятии, затем последовала партийная работа. Он занимал ответственные посты председателя исполкома Стерлитамакского городского совета, заместителя председателя Совета министров БАССР и заместителя генерального директора объединения «Башнефть». Почти два десятка лет он руководил республиканской ветеранской организацией, а до 2013 года возглавлял Общественный совет при МВД Башкирии.
Марат Муллагалямов был заслуженным работником социальной защиты населения, депутатом Верховного Совета пяти созывов. Его заслуги отмечены тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», многочисленными медалями и почетными грамотами.
— Добрая память о Марате Сабитовиче навсегда останется в наших сердцах! — заявил Рафаил Диваев.
