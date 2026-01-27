«Прожил яркую жизнь труженика и патриота»: не стало бывшего главы Общественного совета при МВД Башкирии

Как сообщил действующий председатель совета генерал-лейтенант милиции в отставке Рафаил Диваев, Марат Сабитович прожил яркую жизнь труженика, активиста и патриота. Его трудовая биография началась со старшего механика-инженера на авиационном предприятии, затем последовала партийная работа. Он занимал ответственные посты председателя исполкома Стерлитамакского городского совета, заместителя председателя Совета министров БАССР и заместителя генерального директора объединения «Башнефть». Почти два десятка лет он руководил республиканской ветеранской организацией, а до 2013 года возглавлял Общественный совет при МВД Башкирии.