Белоруска Соболенко сыграет с украинкой Свитолиной в полуфинале Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в полуфинале Australian Open 2026 против украинки Элины Свитолиной.
Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале победила американку Иву Йович (6:3, 6:0), а потом высказалась о произошедшем. В свою очередь 12-я ракетка Элина Свитолина не оставила шансов третьей ракетке из США Коко Гауфф (6:1, 6:2). Фаворитом поединка была Гауфф. И то, что Свитолина легко победила ее всего лишь за 59 минут, отдав лишь три гейма, стало неожиданностью. Гауфф оказалась совершенно не готова к соперничеству.
Матч Соболенко — Свитолина состоится в четверг 29 января. Соперницы ранее встречались друг с другом шесть раз и со счетом 5:1 ведет Соболенко. Последний их матч состоялся в 2025 году на грунтовом корте Мадрида — Арина выиграла в полуфинале в двух сетах (6:3, 7:5). Фаворит полуфинала — Арина Соболенко.
