Белоруска Соболенко сыграет с украинкой Свитолиной в полуфинале Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале победила американку Иву Йович (6:3, 6:0), а потом высказалась о произошедшем. В свою очередь 12-я ракетка Элина Свитолина не оставила шансов третьей ракетке из США Коко Гауфф (6:1, 6:2). Фаворитом поединка была Гауфф. И то, что Свитолина легко победила ее всего лишь за 59 минут, отдав лишь три гейма, стало неожиданностью. Гауфф оказалась совершенно не готова к соперничеству.