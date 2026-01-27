Ричмонд
В УМВД по городу Перми представили нового руководителя

Вячеслав Голдобин ранее руководил отделом МВД по городу Александровску.

Источник: Комсомольская правда

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Владислав Толкунов сегодня представил личному составу УМВД по городу Перми нового начальника — полковника полиции Вадима Стрижкова и его заместителя, начальника полиции, полковника полиции Вячеслава Голдобина.

Вадим Стрижков проходил службу в Очерском и Соликамском отделах МВД, возглавлял отдел МВД по Свердловскому району Перми, занимал должность заместителя начальника УМВД по городу Перми. Вячеслав Голдобин в 2018—2021 годах возглавлял управление уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю. Он увольнялся из органов внутренних дел, но затем восстановился на службе. В последнее время руководил отделом МВД по городу Александровску.