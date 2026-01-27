Ричмонд
Lebanon 24: израильский дрон уничтожил члена «Хезболлах» на юге Ливана

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля атаковал мотоцикл на юге Ливана, которым управлял один из членов вооруженного крыла шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, шиитский боец погиб на месте от полученных ранений. Инцидент произошел к юго-востоку от города Тир (90 км от Бейрута) на отрезке шоссе между населенными пунктами Дейр-Канун и Батулия.

26 января израильские беспилотники выследили и уничтожили две автомашины, принадлежавшие «Хезболлах», в них погибли трое, в том числе один из полевых командиров.

