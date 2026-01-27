Ричмонд
В Ростовской области память Чехова почтили картинами, поделками и мультиками

В Таганрогском музее-заповеднике наградили победителей творческого конкурса в честь 165-летия великого писателя и драматурга.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области наградили призеров и победителей международного детского творческого конкурса «Эпоха Антоши Чехонте». Об этом сообщает в своем телеграм-канале министерство культуры региона.

В этом году конкурс был приурочен к 165-летию со дня рождения великого писателя и драматурга (он будет отмечаться 29 января). В творческом состязании приняли участие дети и подростки от семи до семнадцати лет. Они представили на суд жюри более семисот работ, среди которых были тематические миниатюры, поделки, картины, мультипликационные фильмы и многое другое… Награждение победителей состоялось в Таганрогском музее-заповеднике.

