В Иркутской области открыли две ледовые переправы. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала дирекции автодорог, на восьмом километре дороги Жигалово — Казачинское возле села Тутура появилась ледовая переправа через реку Лена.
— Грузоподъемность переправы составляет 30 тонн, — уточняется в сообщении.
Переправа через реку Ангара, расположенная возле села Каменка на трассе Бохан — Свирск, соединяет Боханский и Черемховский районы. Её максимальная грузоподъемность составляет пять тонн. Для порядка и контроля на переправе работают контрольно-пропускные пункты, установлены шлагбаумы.
