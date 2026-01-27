В Иркутской области открыли две ледовые переправы

Переправа через реку Ангара, расположенная возле села Каменка на трассе Бохан — Свирск, соединяет Боханский и Черемховский районы. Её максимальная грузоподъемность составляет пять тонн. Для порядка и контроля на переправе работают контрольно-пропускные пункты, установлены шлагбаумы.