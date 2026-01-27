Ричмонд
В Иркутской области открыли две ледовые переправы

Их оборудовали в Жигаловском и Боханском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области открыли две ледовые переправы. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала дирекции автодорог, на восьмом километре дороги Жигалово — Казачинское возле села Тутура появилась ледовая переправа через реку Лена.

— Грузоподъемность переправы составляет 30 тонн, — уточняется в сообщении.

Переправа через реку Ангара, расположенная возле села Каменка на трассе Бохан — Свирск, соединяет Боханский и Черемховский районы. Её максимальная грузоподъемность составляет пять тонн. Для порядка и контроля на переправе работают контрольно-пропускные пункты, установлены шлагбаумы.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что по решению суда на Ольхоне демонтируют подвесные мосты. Они были построены на территории археологического наследия «Городище “Саган-Хушун”.