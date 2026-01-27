Прокуратура против ФССП: надзорное ведомство выявило нарушения в работе башкирских приставов

Прокуратура Башкирии добилась судебного решения о признании незаконными действия руководства и сотрудников специализированного отдела судебных приставов. Основанием для иска стали нарушения при взыскании ущерба, нанесенного федеральному бюджету бывшим чиновником.
Как сообщает надзорное ведомство, на исполнении находилось постановление о взыскании 3,8 миллиона рублей в счет возмещения ущерба от коррупционного преступления. Однако проверка выявила, что из-за неправомерных действий судебного пристава более миллиона рублей, уже уплаченных должником, были необоснованно перечислены на счет администрации одного из муниципальных районов вместо направления в федеральный бюджет.
Кроме того, свыше 2,3 миллиона рублей, хоть и были взысканы, но до сих пор числятся на счетах казначейства как невыясненные платежи и не могут быть зачислены в бюджет. Прокуратура обратилась в суд после того, как руководство отдела не приняло действенных мер по устранению этих нарушений.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал начальника и судебного пристава специализированного отдела принять меры для возврата всех средств и их последующего законного зачисления в федеральный бюджет.
