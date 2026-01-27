Прокуратура против ФССП: надзорное ведомство выявило нарушения в работе башкирских приставов

Кроме того, свыше 2,3 миллиона рублей, хоть и были взысканы, но до сих пор числятся на счетах казначейства как невыясненные платежи и не могут быть зачислены в бюджет. Прокуратура обратилась в суд после того, как руководство отдела не приняло действенных мер по устранению этих нарушений.