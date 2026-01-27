Роскосмос представит аэрокосмические услуги предприятий отрасли на APACE 2026

Там отметили, что на стенде Роскосмоса и предприятий отрасли посетители смогут увидеть аварийно-спасательный скафандр «Сокол-КВ-2», который космонавты используют во время взлета, посадки, стыковки и расстыковки космического корабля. Кроме того, гостям выставки расскажут об аэрокосмических услугах и продукции российских предприятий с помощью цифровой системы и интерактивных сервисов.