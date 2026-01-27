Роскосмос представит аэрокосмические услуги предприятий отрасли на APACE 2026

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госкорпорация Роскосмос представит аэрокосмические услуги и продукцию российских предприятий ракетно-космической отрасли в ходе Азиатско-Тихоокеанской аэрокосмической выставки (APACE 2026), которая проходит с 27 по 29 января в Кучинге.
Как сообщили в госкорпорации, в состав экспозиции вошли компании, которые специализируются на проектировании, разработке и производстве аэрокосмической продукции, а также разработке высокотехнологичных материалов для нее.
Там отметили, что на стенде Роскосмоса и предприятий отрасли посетители смогут увидеть аварийно-спасательный скафандр «Сокол-КВ-2», который космонавты используют во время взлета, посадки, стыковки и расстыковки космического корабля. Кроме того, гостям выставки расскажут об аэрокосмических услугах и продукции российских предприятий с помощью цифровой системы и интерактивных сервисов.