Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам в РФ Татьяна Москалькова предлагает ограничить срок нахождения в СИЗО людей, чье дело рассматривается в суде.
Уполномоченный на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей деятельности за 2025 год, рассказала, что в её аппарат поступают обращения о длительном нахождении в СИЗО людей, чьи дела рассматриваются в суде после следствия.
«Не может быть в уголовном процессе ни одного действия, которое бы не было ограничено сроками… Если следствие закончилось и дело человека уже рассматривается в суде — это бессрочно, нет сроков. Давайте вместе бороться дальше за то, чтобы ограничивать сроки нахождения человека в СИЗО, это очень серьезно», — сказала Москалькова.