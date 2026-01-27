Москалькова предложила ограничить сроки нахождения в СИЗО

«Не может быть в уголовном процессе ни одного действия, которое бы не было ограничено сроками… Если следствие закончилось и дело человека уже рассматривается в суде — это бессрочно, нет сроков. Давайте вместе бороться дальше за то, чтобы ограничивать сроки нахождения человека в СИЗО, это очень серьезно», — сказала Москалькова.