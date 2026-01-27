Дмитрий Махонин подписал соглашение о переезде в Пермь премьер-лиги КВН

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025» в Сочи. Глава региона подписал соглашения о сотрудничестве с генеральным директором творческого объединения АМИК Александром Масляковым.
Согласно достигнутой договоренности, в 2026 году Пермь примет игры команд премьер-лиги КВН. После завершения сотрудничества с телевизионной Первой лигой Клуба веселых и находчивых Прикамье не сойдет с орбиты одного из главных событий в мире юмора и молодежного творчества.
«Пермь вновь станет точкой притяжения для команд со всей страны и за ее пределами, местом встреч, идей и ярких выступлений», — отметили в краевом Агентстве по делам молодежи.
Там же в Сочи команда «Так и называется» со строительного факультета ПНИПУ получила повышенный рейтинг. Это позволит политехникам продолжить выступления на более высоком уровне Международного союза КВН.
Решение о переезде в Пермь второй по значимости лиги руководство Международного союза КВН приняло в августе прошлого года.