Дмитрий Махонин подписал соглашение о переезде в Пермь премьер-лиги КВН

Согласно достигнутой договоренности, в 2026 году Пермь примет игры команд премьер-лиги КВН. После завершения сотрудничества с телевизионной Первой лигой Клуба веселых и находчивых Прикамье не сойдет с орбиты одного из главных событий в мире юмора и молодежного творчества.