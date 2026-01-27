В России получили соединение, усиливающее эффект химиотерапии при раке мозга

Глиобластома — это опухоль мозга, которая отличается большой агрессивностью. Она быстро растет, проникает в здоровые ткани мозга, часто устойчива к лекарствам, а гематоэнцефалический барьер мешает препаратам добраться до нее. Из-за этого стандартное лечение, включающее операцию, а также лучевую и химиотерапию нередко не уничтожает все раковые клетки — болезнь возвращается, а выживаемость остается низкой и составляет в среднем 14−18 месяцев. Усиление терапии помогает лучше подавлять опухоль, преодолевать резистентность и продлевать жизнь пациента.