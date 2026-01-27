В России получили соединение, усиливающее эффект химиотерапии при раке мозга

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Соединение, усиливающее эффект химиотерапии при глиобластоме, на основе смоляной кислоты, которая в природе встречается у хвойных деревьев, получили ученые в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС Михаил Хвостов, заместитель директора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета по биомедицинским разработкам и фармации.
Глиобластома — это опухоль мозга, которая отличается большой агрессивностью. Она быстро растет, проникает в здоровые ткани мозга, часто устойчива к лекарствам, а гематоэнцефалический барьер мешает препаратам добраться до нее. Из-за этого стандартное лечение, включающее операцию, а также лучевую и химиотерапию нередко не уничтожает все раковые клетки — болезнь возвращается, а выживаемость остается низкой и составляет в среднем 14−18 месяцев. Усиление терапии помогает лучше подавлять опухоль, преодолевать резистентность и продлевать жизнь пациента.
«Соединение является производным дегидроабиетиламина — доступного аналога природной смоляной кислоты», — сказал собеседник агентства.
Как пояснил ученый, разработанное соединение позволит усилить действие темозоломида — это противоопухолевый препарат, который применяется при лечении в лечении злокачественных опухолей головного мозга, в частности, мультиформной глиобластомы. В планах ученых провести серию испытаний на животных с целью дать окончательный ответ об эффективности и безопасности новой молекулы. По словам Хвостова, доклинические испытания займут около трех-пяти лет.
Смоляные кислоты встречаются в природе преимущественно в хвойных растениях семейства сосновых. Например, живица — смола, выделяющаяся при повреждении коры, в массе содержит около 50−70% смоляных кислот.