В Челябинской области в детсадах возобновляют работу круглосуточных групп

По словам заведующей Юлии Татауровой, первая такая группа открылась в городе еще в 2011 году. Она работает в квартале «Медик» и рассчитана на 11 воспитанников из расчета потребностей родителей. Ребята там находятся под круглосуточным присмотром квалифицированных воспитателей и профильных специалистов.