В Челябинской области в детсадах возобновляют работу круглосуточных групп

«Это большое подспорье для семей, где родители трудятся в ночную смену, вахтовым методом или имеют ненормированный рабочий график, — пояснили в правительстве. — Теперь дети в таких семьях смогут оставаться в саду с ночевкой с понедельника по пятницу».
По словам заведующей Юлии Татауровой, первая такая группа открылась в городе еще в 2011 году. Она работает в квартале «Медик» и рассчитана на 11 воспитанников из расчета потребностей родителей. Ребята там находятся под круглосуточным присмотром квалифицированных воспитателей и профильных специалистов.
Признав этот опыт успешным, городские власти открыли аналогичную группу в районе машиностроительного завода — в структурном подразделении детского сада на улице 40-летия Победы.
«Управлению образования поручено проработать возможность создания групп и в других районах города, ориентируясь на реальные потребности златоустовских семей», — сообщил глава городского округа Олег Решетников.
Напомним, в декабре на прямой линии президента РФ Владимира Путина прозвучало предложение продлить время работы садиков, чтобы родителям было удобнее забирать детей домой после работы. Кроме того, по мнению главы государства, это будет способствовать более раннему выходу женщин из декрета без потери профессиональной квалификации.