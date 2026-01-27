Беспрозванных раскритиковал муниципалитеты за медленную реакцию на гололёд

«Читаю комментарии жителей, вывод один: когда прошёл ледяной дождь, не у всех последовала быстрая реакция», — написал Беспрозванных, подчеркнув, что, несмотря на это, в некоторых районах, включая Калининград, работа велась всю ночь.
Губернатор поручил главам муниципалитетов усилить работу, дополнительно вывести людей и технику, а также максимально обезопасить тротуары и дороги. До конца дня от них ожидаются доклады о проделанной работе.
Беспрозванных также призвал жителей быть осторожнее в условиях сложной дорожной ситуации.