Беспрозванных раскритиковал муниципалитеты за медленную реакцию на гололёд

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что не все главы муниципалитетов оперативно отреагировали на непогоду после ледяного дождя. В своём обращении он отметил, что прогноз был известен заранее, а власти должны работать на опережение, однако этого не везде произошло.

Источник: РИА "Новости"

«Читаю комментарии жителей, вывод один: когда прошёл ледяной дождь, не у всех последовала быстрая реакция», — написал Беспрозванных, подчеркнув, что, несмотря на это, в некоторых районах, включая Калининград, работа велась всю ночь.

Губернатор поручил главам муниципалитетов усилить работу, дополнительно вывести людей и технику, а также максимально обезопасить тротуары и дороги. До конца дня от них ожидаются доклады о проделанной работе.

Беспрозванных также призвал жителей быть осторожнее в условиях сложной дорожной ситуации.