Беспрозванных раскритиковал муниципалитеты за медленную реакцию на гололёд

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что не все главы муниципалитетов оперативно отреагировали на непогоду после ледяного дождя. В своём обращении он отметил, что прогноз был известен заранее, а власти должны работать на опережение, однако этого не везде произошло.