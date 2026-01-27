На Урале матери двоих детей дали места в детсаду за 15 км от дома

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце декабря прошлого года на личный прием к заместителю Генерального прокурора России Сергею Зайцеву обратилась жительница поселка Бобровский. Она рассказала, что воспитывает двоих детей 3 и 4 лет, при этом садик им был предоставлен в поселке Двуреченск, который находится в 15 км от их дома. Женщина попросила у Зайцева содействия в решении вопроса.