На Урале матери двоих детей дали места в детсаду за 15 км от дома

На Среднем Урале матери двоих детей дали места в детском саду за многие километры от дома. Женщина пожаловалась в Генеральную прокуратуру.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце декабря прошлого года на личный прием к заместителю Генерального прокурора России Сергею Зайцеву обратилась жительница поселка Бобровский. Она рассказала, что воспитывает двоих детей 3 и 4 лет, при этом садик им был предоставлен в поселке Двуреченск, который находится в 15 км от их дома. Женщина попросила у Зайцева содействия в решении вопроса.

После этого в ведомстве провели проверку, в ходе которой обнаружились нарушения законодательства о доступности образования. По итогам главе Сысертского муниципального округа было внесено представление.

Как добавили в прокуратуре, детям уже предоставлены места в детсаду № 50 «Дюймовочка» в поселке Бобровский, который они в настоящее время посещают.