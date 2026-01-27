Четыре социальные выплаты меняются в Беларуси с 1 февраля 2026 года

Еще с 1 февраля изменится размер социального пособия на возмещение затрат на покупку предметов гигиены. Его предоставляют независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, которые имеют четвертую степень утраты здоровья, а также инвалидам первой группы. Пособие выплачивается на основании индивидуальной программы реабилитации или заключения врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, которые подтверждают расходы на их приобретение.