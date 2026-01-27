Четыре социальные выплаты меняются в Беларуси с 1 февраля 2026 года

В Беларуси новые размеры государственной адресной социальной помощи начнут действовать с 1 февраля 2026 года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Напомним, государственная адресная соцпомощь включает в себя четыре выплаты. Например, ежемесячное социальное пособие семьям с 1 февраля составит 496,96 белорусского рубля. Его предоставляют, если среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости по объективным причинам. Многодетные семьи такое пособие получают при среднедушевом доходе не выше 1,15 величины критерия нуждаемости. С 1 февраля он определен суммой 571,5 рубля.
Изменится и размер единовременного социального пособия, с 1 февраля оно будет составлять 745,44 рубля. Его выплачивают человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Для получения этого пособия среднедушевой доход не должен превышать 1,5 критерия нуждаемости.
Еще с 1 февраля изменится размер социального пособия на возмещение затрат на покупку предметов гигиены. Его предоставляют независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, которые имеют четвертую степень утраты здоровья, а также инвалидам первой группы. Пособие выплачивается на основании индивидуальной программы реабилитации или заключения врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, которые подтверждают расходы на их приобретение.
Еще предусматривается обеспечение питанием детей первых двух лет жизни. Это соцпособие полагается семьям с доходом ниже критерия нуждаемости, а также, если в семье родилась двойня и более двух детей одновременно — независимо от уровня дохода.
