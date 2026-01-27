Прокуратура Омска контролирует проверку по ДТП с участием 10-летней школьницы

Прокуратура города Омска взяла под особый контроль ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала несовершеннолетняя.
По предварительным данным, днем 27 января водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице Дергачева в Омске, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии ребенок получил телесные повреждения, включая перелом ключицы, и был госпитализирован в медицинское учреждение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе степень ответственности водителя. Правовая оценка его действий будет дана по итогам проверки. Прокуратура Омска обеспечивает надзор за соблюдением законности и защитой прав пострадавшей стороны.
