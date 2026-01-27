Прокуратура Омска контролирует проверку по ДТП с участием 10-летней школьницы

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе степень ответственности водителя. Правовая оценка его действий будет дана по итогам проверки. Прокуратура Омска обеспечивает надзор за соблюдением законности и защитой прав пострадавшей стороны.