Школы в Кишиневе и Бельцах переведены на дистанционное обучение до конца недели: С 27 января на учебу онлайн переходят и другие населенные пункты Молдовы

Школы в Кишинёве до конца недели будут переведены на дистанционное обучение, заявил Ион Чебан.
В Бельцах уже порешали: Дистанционка в школах и детсадах с 27 января.
Школы и детские сады Бельц будут закрыты с завтрашнего дня из-за непогоды, школьники перейдут на дистанционное обучение, сообщил мэр Александр Петков.
На учебу онлайн переходят и другие населенные пункты Молдовы.
