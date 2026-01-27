Ричмонд
Школы в Кишиневе и Бельцах переведены на дистанционное обучение до конца недели: С 27 января на учебу онлайн переходят и другие населенные пункты Молдовы

До конца текущей недели школьники не вернутся за парты.

Источник: Комсомольская правда

Школы в Кишинёве до конца недели будут переведены на дистанционное обучение, заявил Ион Чебан.

В Бельцах уже порешали: Дистанционка в школах и детсадах с 27 января.

Школы и детские сады Бельц будут закрыты с завтрашнего дня из-за непогоды, школьники перейдут на дистанционное обучение, сообщил мэр Александр Петков.

На учебу онлайн переходят и другие населенные пункты Молдовы.

