Жители Ростова получают отопление при работе ТЭЦ 2 в ограниченном режиме

Слабое отопление в Ростове-на-Дону связано с ограниченной подачей тепла от ТЭЦ-2. Об этом рассказали на оперативном совещании в донском правительстве.
Специалисты снизили мощность тепловой электростанции до 80% из-за износа оборудования. Обновление требуется несмотря на замену агрегатов, которую выполнили после ситуации на ТЭЦ в декабре 2025 года.
На данный момент вновь увеличить параметры отопления пока нельзя, если это сделать, может произойти новая авария.
Напомним, ранее жителям донской столицы — потребителям услуг ООО «Ростовские тепловые сети» — пообещали пересчитать суммы за отопление. Кроме того, губернатор Юрий Слюсарь потребовал продумать механизм для обнуления платы за тепло в те дни, когда люди не получали качественную услугу.
