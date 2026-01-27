Ричмонд
Жители Ростова получают отопление при работе ТЭЦ 2 в ограниченном режиме

Мощность ТЭЦ-2 в Ростове снизили до 80% для защиты от повторной аварии.

Источник: Комсомольская правда

Слабое отопление в Ростове-на-Дону связано с ограниченной подачей тепла от ТЭЦ-2. Об этом рассказали на оперативном совещании в донском правительстве.

Специалисты снизили мощность тепловой электростанции до 80% из-за износа оборудования. Обновление требуется несмотря на замену агрегатов, которую выполнили после ситуации на ТЭЦ в декабре 2025 года.

На данный момент вновь увеличить параметры отопления пока нельзя, если это сделать, может произойти новая авария.

Напомним, ранее жителям донской столицы — потребителям услуг ООО «Ростовские тепловые сети» — пообещали пересчитать суммы за отопление. Кроме того, губернатор Юрий Слюсарь потребовал продумать механизм для обнуления платы за тепло в те дни, когда люди не получали качественную услугу.

