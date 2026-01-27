В Ростове дважды будут отключать холодную воду

В Ростове сразу нескольких улицах города отключат холодную воду.
Так, краны опустеют с восьми часов утра 29 января на сутки в домах, расположенных в границах: пер. Ударников — ул. Детская — ул. Равенства — ул. Солидарности.
А с 08:00 до 17:00 2 февраля будет временно прекращено водоснабжение в границах: ул. 9-я Линия — ул. Пролетарская — ул. 15-я Линия — ул. Листопадова.
Как рассказали в Ростовском водоканале, причина неудобств — переключение абонентов к городской водопроводной сети.
Ростовчан просят заранее подготовиться к отключениям и запастись ресурсом.
