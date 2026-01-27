Прощание с заслуженным спасателем России Легошиным пройдет 28 января

Отмечается, что за время работы в отряде «Центроспас» Легошин освоил несколько специальностей и курсов: парашютиста, работы с гидропневматическим инструментом, поисково-спасательным оборудованием, приборами ночного видения, радиосвязи, подводным снаряжением, альпинистским оборудованием, с газоанализаторами. Он также был аттестован для спусков с вертолета по закрепленной веревке и работе на подвеске. Участвовал в ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций в нашей стране и за ее пределами, руководил разработкой, освоением и внедрением новых авиационных технологий по спасению пострадавших с использованием вертолетов.