Прощание с заслуженным спасателем России Легошиным пройдет 28 января

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Прощание с заслуженным спасателем Российской Федерации, одним из основателей государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС РФ Андреем Легошиным пройдет в среду в подмосковном Жуковском, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«Прощание с Андреем Данатовичем Легошиным состоится 28 января с 09.45 до 11.00 в отряде “Центроспас” по адресу: город Жуковский, улица Спасателей, дом 1А», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в возрасте 63 лет умер один из создателей отряда «Центроспас» МЧС России Андрей Легошин. Он начал работать в подразделении в июле 1992 года, с 1996 по 2003 год возглавлял его, затем служил в центральном аппарате МЧС России.
Отмечается, что за время работы в отряде «Центроспас» Легошин освоил несколько специальностей и курсов: парашютиста, работы с гидропневматическим инструментом, поисково-спасательным оборудованием, приборами ночного видения, радиосвязи, подводным снаряжением, альпинистским оборудованием, с газоанализаторами. Он также был аттестован для спусков с вертолета по закрепленной веревке и работе на подвеске. Участвовал в ликвидации последствий многих чрезвычайных ситуаций в нашей стране и за ее пределами, руководил разработкой, освоением и внедрением новых авиационных технологий по спасению пострадавших с использованием вертолетов.
В 2005 году указом президента РФ ему было присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших» и многими знаками отличия МЧС России.