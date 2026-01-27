Ричмонд
В Ростовской области автовладелицу наказали за езду по «встречке» и на «красный»

Жительницу Волгодонска привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции обнаружили нарушителя ПДД благодаря видеозаписи в интернете. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как в Волгодонске водитель автомобиля «Тойота Рав 4» выезжает на полосу встречного движения и несется на запрещающий сигнал светофора.

Инспекторы ДПС установили личность нарушителя. Им оказалась 38-летняя местная жительница. В отношении дончанки были составлены административные материалы. Кроме того, с нарушительницей провели профилактическую беседу.

— Госавтоинспекция призывает водителей не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих, соблюдать правила, быть внимательными за рулем и помните: безопасность на дороге начинается с вас! — говорится в сообщении.

