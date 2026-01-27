Время в пути поезда Симферополь — Москва сократится на восемь часов с 26 апреля

«Начиная с 26 апреля поезд ежедневно будет отправляться из Симферополя в 13:10 и прибывать в Москву на следующий день в 18:24. Таким образом, от последней станции полуострова поезд будет идти меньше суток, а общее время в пути составит 29 часов 14 минут — почти на восемь часов меньше, чем сейчас», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 28 апреля поезд будет отправляться с Казанского вокзала в 14:40. При этом на следующий день так же в 14:40 поезд сделает остановку в Керчи — то есть, доедет до первой станции в Крыму за 24 часа, а в Симферополь поезд будет прибывать в 20:20. Время в пути по всему маршруту составит 29 часов 40 минут — на пять часов 19 минут меньше, чем в прежнем расписании.
В пресс-службе добавили, что поезд будет курсировать через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Он будет состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов, также в состав будут включены вагон СВ и ресторан.
Как отмечается, маршрутную скорость поезда удалось увеличить после обращений пассажиров. Поезд № 17/18 станет вторым быстрым поездом в Крым.