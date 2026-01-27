Время в пути поезда Симферополь — Москва сократится на восемь часов с 26 апреля

Уточняется, что с 28 апреля поезд будет отправляться с Казанского вокзала в 14:40. При этом на следующий день так же в 14:40 поезд сделает остановку в Керчи — то есть, доедет до первой станции в Крыму за 24 часа, а в Симферополь поезд будет прибывать в 20:20. Время в пути по всему маршруту составит 29 часов 40 минут — на пять часов 19 минут меньше, чем в прежнем расписании.