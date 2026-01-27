Не пустили в дом — заварят кран: с 1 марта в Татарстане проверки газового оборудования станут более жесткими

С 1 марта 2026 года в Татарстане и во всей России вступят в силу новые правила проверки газового оборудования в жилых помещениях. Об этом сообщил главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин на брифинге в Кабинете министров РТ.
Главное изменение заключается в том, что теперь проверки будут проводиться с помощью специального оборудования.
«Акцент будет сделан на инструментальный замер. То есть если раньше нужно было просто убедиться, что шахта рабочая, то теперь нужно измерить показатели воздухообмена и разреженности воздуха в шахтах», — пояснил чиновник.
Старые методы визуального осмотра больше не будут применяться — специалистам необходимо будет фиксировать точные показания приборов.
Серьезные последствия ждут нарушителей новых правил. В случае отказа пустить газовиков в квартиру или при выявлении нарушений оборудования газ будет отключен. Более того, в таком случае кран на узле заваривают, что существенно усложнит последующее подключение.
Ежегодные проверки остаются обязательными, и, как подчеркнул представитель инспекции, они необходимы для безопасности жильцов.