Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске в микрорайоне Солнечный набережную затопило водой

В районе дома № 48 на улице Маршала Жукова произошла коммунальная авария.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в микрорайоне Солнечный днем 27 января набережную затопило водой. Видео потопа опубликовали сотрудники «Сибирского зоопарка» в социальный сетях.

— В районе дома № 48 на улице Маршала Жукова произошел разлив стоков, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Коммунальная авария случилась из-за засора на сетях канализации. На место выехали специалисты и к 17:00 последствия аварии были устранены.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье открыли две ледовые переправы. Одна из них — через реку Лена на восьмом километре дороги Жигалово — Казачинское возле села Тутура. А вторая — через реку Ангара расположена возле села Каменка на трассе Бохан — Свирск.