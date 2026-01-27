В Иркутске в микрорайоне Солнечный набережную затопило водой

В Иркутске в микрорайоне Солнечный днем 27 января набережную затопило водой. Видео потопа опубликовали сотрудники «Сибирского зоопарка» в социальный сетях.
— В районе дома № 48 на улице Маршала Жукова произошел разлив стоков, — сообщили в пресс-службе администрации города.
Коммунальная авария случилась из-за засора на сетях канализации. На место выехали специалисты и к 17:00 последствия аварии были устранены.
