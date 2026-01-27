В Иркутске в микрорайоне Солнечный набережную затопило водой

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье открыли две ледовые переправы. Одна из них — через реку Лена на восьмом километре дороги Жигалово — Казачинское возле села Тутура. А вторая — через реку Ангара расположена возле села Каменка на трассе Бохан — Свирск.