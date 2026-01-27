В Самаре завели уголовное дело из-за разрушающегося общежития

В Самаре следователи обратили внимание на общежитие, которое находится в Ново-Молодежном переулке. В соцсетях самарцы жаловались, что здание разрушается, а жить там невозможно — жилье приходится снимать.
«Заведено уголовное дело по факту оказания управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах ситуации, которая сложилась в этом общежитии. Также они занимаются тем, чтобы предоставить проживающим в общежитии временное жилье.
Ранее в Самаре завели уголовное дело о нарушении прав жильцов дома 1906 года постройки, который пришел в непригодное состояние.