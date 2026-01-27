Власти Новосибирска нашли две схемы борьбы с пробками у Четвертого моста

Власти Новосибирска представили план по борьбе с пробками, которые возникли после открытия Четвертого моста. Основные точки заторов — площадь Труда, улицы Военная и Ипподромская. Об этом сообщили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр транспорта Анатолий Костылевский и первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев.
Министр транспорта Анатолий Костылевский сообщил, что уже ведутся работы на площади Труда. Разработаны две схемы: промежуточная и кардинальная. Сначала внедрят первую, а затем оценят ее эффективность.
Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев уточнил, что часто причиной становятся нарушения ПДД. Например, на перекрестке Ипподромской и Военной водители, поворачивающие направо, блокируют движение. Из-за этого из 30 секунд зеленого света 14 теряются впустую.
На левом берегу проблема — в неправильных разворотах с Широкой на Станиславского. Там планируют установить камеры фотовидеофиксации.