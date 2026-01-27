Власти Новосибирска нашли две схемы борьбы с пробками у Четвертого моста

Власти Новосибирска представили план по борьбе с пробками, которые возникли после открытия Четвертого моста. Основные точки заторов — площадь Труда, улицы Военная и Ипподромская. Об этом сообщили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр транспорта Анатолий Костылевский и первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев.