Власти Новосибирска нашли две схемы борьбы с пробками у Четвертого моста

Заторы на Военной и Ипподромской будут разгружать поэтапно.

Источник: Комсомольская правда

Власти Новосибирска представили план по борьбе с пробками, которые возникли после открытия Четвертого моста. Основные точки заторов — площадь Труда, улицы Военная и Ипподромская. Об этом сообщили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» министр транспорта Анатолий Костылевский и первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев.

Министр транспорта Анатолий Костылевский сообщил, что уже ведутся работы на площади Труда. Разработаны две схемы: промежуточная и кардинальная. Сначала внедрят первую, а затем оценят ее эффективность.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев уточнил, что часто причиной становятся нарушения ПДД. Например, на перекрестке Ипподромской и Военной водители, поворачивающие направо, блокируют движение. Из-за этого из 30 секунд зеленого света 14 теряются впустую.

На левом берегу проблема — в неправильных разворотах с Широкой на Станиславского. Там планируют установить камеры фотовидеофиксации.