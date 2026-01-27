Омский активист оценил новую инициативу о снижении выбросов при плохих метеоусловиях

Предприниматель, меценат, общественный деятель и основатель экологического проекта «Омск, живи» Вячеслав Сибирский высказал мнение о новом экологическом законопроекте от областной прокуратуры, который внесен в Заксобрание. Напомним, он вводит понятие прогноза неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором промышленные предприятия должны проводить мероприятия по уменьшению своих выбросов.
Ранее КП-Омск о проекте уже писала. Теперь по просьбе редакции активист высказал свое мнение о нем:
"Было бы глупо критиковать эту инициативу прокурора. Задумка, естественно, хорошая. Но, к большому сожалению, я пессимистично оцениваю шансы ее реализации. Давайте реально смотреть на вещи: сколько раз надзорные ведомства находили РЕАЛЬНЫЕ источники основных выбросов в воздух и воду? Давайте вспомним, сколько десятков или сотен жалоб и обращений было в соцсетях за последние годы. Дышать нечем, вода вонючая, осадки с непонятной консистенцией.
А компетентные органы нам что говорили? «Источник выбросов не найдет». Ну, действительно, это же так сложно! Даже дети знают, откуда тянется едкая вонь, из какой трубы в Иртыш и Омку течет всякая дрянь, а государство отвечает — «ничего не вижу, ничего не слышу». Омские блогеры включают «дурачка» и занимаются нелепым антикризом. То есть норма есть, но не применяется. И если система работает именно так, что почему я должен думать, что с ужесточением норм что-то принципиально изменится? Да можно ввести хоть и расстрел или четвертование, но, если факт снова не будет установлен, но норма так и будет мертвой".
Сибирский добавил: он полагает, что в итоге «завинтят гайки» в отношении мелких компаний и предприятий, будут сильнее штрафовать ИП, показатели у госорганов на эту тему снова будут расти, в официальных пресс-релизах опять расскажут, как расцвели Омская область и ее экология, нарисуют разные красивые картинки.
«Но ключевые загрязнители, как всегда, останутся за кадром. Они неприкасаемые, им никто ничего не сделает. А статистика онкологии в нашем регионе так и будет ухудшаться», — отметил он.
Также мы ранее сообщали, что в октябре омичи жаловались на выбросы на улице Масленникова и в Старом Кировске.