Омский активист оценил новую инициативу о снижении выбросов при плохих метеоусловиях

А компетентные органы нам что говорили? «Источник выбросов не найдет». Ну, действительно, это же так сложно! Даже дети знают, откуда тянется едкая вонь, из какой трубы в Иртыш и Омку течет всякая дрянь, а государство отвечает — «ничего не вижу, ничего не слышу». Омские блогеры включают «дурачка» и занимаются нелепым антикризом. То есть норма есть, но не применяется. И если система работает именно так, что почему я должен думать, что с ужесточением норм что-то принципиально изменится? Да можно ввести хоть и расстрел или четвертование, но, если факт снова не будет установлен, но норма так и будет мертвой".