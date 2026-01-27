В Москве почтили память блокадников Ленинграда

В возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, стеле городам воинской славы и памятному знаку «Ленинград-город-Герой» приняли участие московские кадеты, ветераны, руководитель представительства правительства Санкт-Петербурга в Москве Сергей Осипов, руководитель представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ Николай Циганов и заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.
Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.