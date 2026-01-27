Новый автобус в Польшу запускается в Беларуси с 10 февраля

В Беларуси открывается новый автобусный маршрут в Польшу. Подробнее рассказал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем телеграм-канале.
Так, запускается автобусный маршрут «Гомель-Краков». Это будет первый рейс из Беларуси в этот польский город. Заработает новый маршрут с 10 февраля 2026 года.
Автобус «Гомель — Краков» будет следовать через Могилев, Брест и Варшаву. Из Гомеля он будет выезжать в 07.10 утра, а прибывать на конечную станцию в 01.30 по местному времени.
Рейс будет выполняться три раза в неделю. Стоимость билета на сайте гомельского автовокзала — 220 белорусских рублей.
