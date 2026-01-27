Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобус в Польшу запускается в Беларуси с 10 февраля

Из Беларуси в Польшу будет ездить новый автобус с 10 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси открывается новый автобусный маршрут в Польшу. Подробнее рассказал председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своем телеграм-канале.

Так, запускается автобусный маршрут «Гомель-Краков». Это будет первый рейс из Беларуси в этот польский город. Заработает новый маршрут с 10 февраля 2026 года.

Автобус «Гомель — Краков» будет следовать через Могилев, Брест и Варшаву. Из Гомеля он будет выезжать в 07.10 утра, а прибывать на конечную станцию в 01.30 по местному времени.

Рейс будет выполняться три раза в неделю. Стоимость билета на сайте гомельского автовокзала — 220 белорусских рублей.

Тем временем еще четыре социальные выплаты меняются в Беларуси с 1 февраля 2026 года.

Ранее мы писали, что пособия на детей увеличиваются в Беларуси с 1 февраля.

Также власти раскрыли, что будет с переселением и компенсацией за жилье при реновации в Беларуси.