Создан наноматериал для «выжигания» очагов инфекций и опухолей

Благодаря присутствию в нем прослоек аминокислот, материал обладает значительно более высоким уровнем стабильности, чем одиночные слои дисульфида молибдена. При этом у него высокий уровень биосовместимости, а также его можно многократно нагревать и охлаждать без существенных изменений в характере взаимодействий с лазерным излучением. Это делает его особенно перспективным кандидатом на роль агента для фототермической терапии, подытожили химики.