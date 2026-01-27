Создан наноматериал для «выжигания» очагов инфекций и опухолей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские ученые превратили набор из аминокислот и листы двумерного соединения серы и молибдена в наноматериал, вырабатывающий тепло под действием инфракрасного излучения и уничтожающий при его помощи опухолевые клетки или очаги бактериальных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Структурные и физические свойства делают полученный нами материал перспективным для использования в медицине в качестве биосовместимого фототермического агента при проведении противоопухолевой и антибактериальной терапии. Дополнительно можно отметить доступность и низкую стоимость исходных компонентов», — отметил старший научный сотрудник Института элементоорганических соединений РАН (Москва) Александр Головешкин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют ученые, в последние годы активно разрабатывают подходы, позволяющие точечным образом воздействовать на опухоли, скопления патогенных микробов или некорректно работающие участки тканей или органов. В их основе лежат различные наночастицы и прочие структуры, способные преобразовать в тепло инфракрасное излучение, для которого тело человека является почти полностью прозрачным.
Российские химики обнаружили, что для решения подобных задач хорошо подходит созданный ими многослойный наноматериал, способный преобразовать от 38% до 50% энергии лазерного излучения в тепло. Он похож по своей структуре на слоеный пирог или лазанью, состоящую из прослоек дисульфида молибдена, двумерного соединения серы и молибдены, между которыми расположены цепочки из молекул аминокислоты аргинина.
Благодаря присутствию в нем прослоек аминокислот, материал обладает значительно более высоким уровнем стабильности, чем одиночные слои дисульфида молибдена. При этом у него высокий уровень биосовместимости, а также его можно многократно нагревать и охлаждать без существенных изменений в характере взаимодействий с лазерным излучением. Это делает его особенно перспективным кандидатом на роль агента для фототермической терапии, подытожили химики.