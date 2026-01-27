Президент Курчатовского института заявил о замалчивании успехов РФ в космосе

«Ни на одном сайте, нигде, выяснить, где мы [были в космосе] первые, нельзя. Беру иностранные книги — там написано так у американцев: первый [в мире искусственный] спутник запустили не мы 4 октября 1957 года, а американцы, за два месяца до нас. Но он не взлетел, был неудачным. Но первый пуск был их. И так во всех книгах», — сказал ученый на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий AMTEXPO 2026.