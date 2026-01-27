Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Курчатовского института заявил о замалчивании успехов РФ в космосе

По словам Михаила Ковальчука, в зарубежных источниках вместо достижений СССР упоминаются неудачные эксперименты США, которые позиционируются как первые шаги в развитии отрасли.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Информацию об абсолютном лидерстве СССР в космосе в настоящее время нельзя найти в широком доступе в интернете, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, в зарубежных источниках вместо успехов СССР упоминаются неудачные эксперименты США, которые позиционируются как первые шаги в развитии отрасли.

«Ни на одном сайте, нигде, выяснить, где мы [были в космосе] первые, нельзя. Беру иностранные книги — там написано так у американцев: первый [в мире искусственный] спутник запустили не мы 4 октября 1957 года, а американцы, за два месяца до нас. Но он не взлетел, был неудачным. Но первый пуск был их. И так во всех книгах», — сказал ученый на III Международном форуме новых материалов, химии и технологий AMTEXPO 2026.

Глава Курчатовского института рассказал, что в 2025 году подготовил лекцию на тему развития ядерной энергетики для космоса и выступил с ней перед российской молодежью.

«Я написал два листа о том, где мы были первыми. Сейчас не буду перечислять, волосы встают дыбом. Мы были первыми во всем абсолютно», — добавил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше