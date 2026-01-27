Ставки на целевиков. Кто сможет легко поступить в колледжи и техникумы?

«Последние пять лет у нас сохраняется высокий конкурс на специальности для абитуриентов — от четырех до шести человек на место, — сообщил директор ГБПОУ “Челябинский педагогический колледж № 1” Михаил Энгельман. — Такая картина наблюдается не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, в колледжах других городов. На первый курс стабильно набираем около двухсот студентов, включая бюджетников и “платников”. Отмечу, что даже на коммерческой основе принимаются далеко не все желающие. Даже на платные места есть конкурс! К каждому студенту предъявляются одинаковые требования, независимо от формы оплаты обучения. Знаете, когда педагог выходит в школу на работу, не должно быть различий между бюджетниками и “платниками”, поэтому качество подготовки одинаково важно для всех».