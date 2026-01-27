Ставки на целевиков. Кто сможет легко поступить в колледжи и техникумы?

Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», посвящённой Дню студента.
Вне конкурса аттестатов.
Количество бюджетных мест в региональной системе среднего профессионального образования в этом году останется стабильным — будет выделено более 17 тысяч мест. Приёмная кампания начнётся не позднее 20 июня и продлится до 15 августа. В колледжах и техникумах, где останутся свободные места, кампания может быть продлена. Традиционно отбор осуществляется по среднему баллу школьного аттестата. Чем выше оценка, тем больше шансов успешно пройти конкурс. У участников профессиональных конкурсов и олимпиад есть преимущества в этом плане: при равном среднем балле они могут выделиться благодаря личным достижениям.
«С 1 марта 2026 года вступает в силу важное изменение, которое уже сейчас должны учитывать будущие абитуриенты, — отметила первый заместитель министра образования науки Челябинской области Ольга Статирова. — Теперь наряду с другими льготными категориями первоочередниками станут выпускники школ, заключившие договоры о целевом обучении. Их поступление уже не будет зависеть от балла в аттестате. Главное для таких ребят — успешно закончить школу и получить аттестат. Целевой договор подразумевает установление связей с будущим работодателем на начальном этапе профессиональной подготовки. Студент обязуется добросовестно учиться и впоследствии трудоустроиться именно у этого работодателя. Со своей стороны предприятие предоставляет место для прохождения практики, организует наставничество и дополнительное сопровождение процесса обучения. Данная практика не нова, но пока недостаточно популярна среди студентов. Сегодня подобные предложения реализуются через специализированный портал “Работа России”, где предприятия размещают вакансии будущих сотрудников».
Плюс пять новых кластеров.
Южный Урал по-прежнему занимает лидирующую позицию по количеству образовательных-производственных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет». В 2026 году количество таких кластеров увеличится еще на пять, всего их станет 22. Начинали мы с металлургической и машиностроительной промышленности, сегодня образовательные кластеры охватывают практически весь спектр современных направлений экономики региона. С 2025 года работает кластер клинической и профилактической медицины, а в 2026 появится кластер «Туризм и сфера услуг». Будет развиваться топливно-энергетическое направление.
Большая часть колледжей и техникумов области уже вовлечена в программу «Профессионалитет». Вхождение в проект предполагает наличие у учебного заведения надежного партнера в лице крупного работодателя. Эти взаимоотношения отражаются на содержании учебных программ и способствуют дальнейшему трудоустройству выпускников. Студенты, обучаясь в техникуме или колледже, постепенно адаптируются к будущей рабочей среде, знакомятся с коллегами и чувствуют себя уверенно в предстоящих трудовых перспективах. Работодатель же принимает активное участие в подготовке кадров, в том числе за счет обновления образовательных программ.
«Наш регион гордится высоким уровнем занятости выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования, — добавила Ольга Статирова. — Лишь около 2% молодых людей, окончивших образовательные учреждения, не находят свое первое рабочее место сразу после окончания учебы по различным личным обстоятельствам. Остальные 98% выпускников эффективно интегрируются в рынок труда, поступают на работу или продолжают учебу в вузах».
Педагоги в цене.
За последние четыре года многие колледжи отказались от приема на базе 11 классов. Дело в том, что многие студенты после первого курса уходят повторно пытаться поступать в университеты, несмотря на хорошие баллы аттестата. Это ведет к потере государственных средств и снижению мотивации учеников. Переход на базу 9 классов помогает избежать подобной проблемы, что, например, особенно важно для педагогического направления.
«Последние пять лет у нас сохраняется высокий конкурс на специальности для абитуриентов — от четырех до шести человек на место, — сообщил директор ГБПОУ “Челябинский педагогический колледж № 1” Михаил Энгельман. — Такая картина наблюдается не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, в колледжах других городов. На первый курс стабильно набираем около двухсот студентов, включая бюджетников и “платников”. Отмечу, что даже на коммерческой основе принимаются далеко не все желающие. Даже на платные места есть конкурс! К каждому студенту предъявляются одинаковые требования, независимо от формы оплаты обучения. Знаете, когда педагог выходит в школу на работу, не должно быть различий между бюджетниками и “платниками”, поэтому качество подготовки одинаково важно для всех».
По его словам, стоимость обучения в этом году повысится, но лишь на уровень инфляции. В колледже устанавливают фиксированную плату для студентов первого курса и сохраняют её неизменной вплоть до окончания четвертого курса.
Пройдут лишь целевики.
А вот в Челябинский медицинский колледж студентов принимают как на базе девятилетнего, так и одиннадцатилетнего образования. Здесь готовят специалистов медицинского профиля по четырём основным направлениям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело и фармацевтика.
«“Набор на лечебное дело, сестринское дело и акушерское дело производится на базе 9 классов, а на лечебное дело — на базе 11 классов, — уточнила заместитель директора по воспитательной работе колледжа Ольга Диская. — За последние пять лет конкурс вырос с семи человек на место, а средний проходной балл повысился до 4,9 балла на “Лечебное дело” и 4,7 балла на “Фармацевтическое дело”. Но ежегодно растёт и количество бюджетных мест. Формы обучения ограничиваются очной формой, вечерняя форма отсутствует”.
С этого года введен стопроцентный целевой набор студентов по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Фармацевтическое дело». В рамках обучения студенты получают денежное вознаграждение, а после завершения обучения их устраивают в медицинские организации региона. Прием осуществляется в строгом соответствии с федеральным законодательством, обеспечивающим равные права на поступление. Организация активно сотрудничает с Министерством здравоохранения, что позволяет совершенствовать образовательные программы и поддерживать высокие стандарты подготовки специалистов.
Ориентир на работодателей.
В Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева высок спрос на традиционные технические направления, востребованные промышленностью региона — сварочное производство, гидравлические системы, обработка металлов давлением и другие смежные профессии. А два года назад внедрена новая специальность — технология машиностроения. Техникум ориентирован на производственную практику, поэтому многие важные моменты, касающиеся подготовки студентов, их дальнейшего трудоустройства и организации учебного процесса, согласуются с партнерами-работодателями — ЧТПЗ, ТМК и другими. Это существенно повышает качество подготовки студентов.
«Часто бывает так, что даже в ходе подготовки специалистов мы вносим коррективы, ориентируясь на пожелания работодателей, — сообщил директор техникума Евгений Валахов. — Мне кажется, это ключевое условие при выборе любого образовательного учреждения: если вы решили освоить определенную профессию или специальность, убедитесь, что у вас есть перспективы и ясные карьерные горизонты».
Техникум является одним из лидеров в области по количеству заключенных целевых договоров. Но заключают их не сразу после поступления или на первом курсе, а начиная со второго года обучения. Дело в том, что прежде чем брать обязательство оплачивать дальнейшее обучение и трудоустраивать студентов, работодатели детально рассматривают кандидатов и решают, кому предложить заключение целевого контракта. Согласно условиям соглашения, работодатель обязан организовать дополнительную производственную практику, выплачивать повышенную стипендию и предоставить гарантированное трудоустройство по завершении обучения. Сейчас у техникума заключено порядка 130 целевых контрактов.
«Основной контингент первокурсников — это выпускники девятых классов, однако после одиннадцатых классов студенты могут попасть второй курс, — отметил Евгений Валахов. — Если на первом курсе возникают вакансии вследствие отчислений отдельных студентов, то освободившиеся места занимают одиннадцатиклассники. Подобная практика характерна и для других колледжей региона. Также мы развиваем инклюзивное образование. Из общего числа обучающихся значительная доля составляют студенты с ограниченными возможностями здоровья. Специально оборудованное пространство и подготовленные преподаватели обеспечивают необходимые условия для полноценного освоения ими учебных программ».
Учиться и работать.
В Челябинском энергетическом колледже им. С. М. Кирова ежегодно выделяется 430 бюджетных мест на дневное отделение для выпускников 9-х классов и около 30 мест на платной основе. Для тех, кто планирует поступить после 11-го класса имеются вакантные места на втором курсе для пополнения состава студентов. Для совмещающих учёбу и работу в колледже есть вечернее отделение, здесь занятия проходят трижды в неделю в онлайн-формате и раз в неделю, по субботам, очно в лабораториях. Вечернее отделение открыто для студентов после 11-го класса, работающих по собственным направлениям подготовки, без возрастных ограничений. Это отличная возможность получить дополнительное образование абсолютно бесплатно, так как обучение финансируется из бюджетных средств. Прием на вечернем отделении также проводится с помощью конкурса аттестатов.
«Поступая учиться в крупный город вроде Челябинска, необходимо учитывать проблему проживания, — обратила внимание директор колледжа Вера Бородина. — В прошлом году конкурс на проживание в студенческом общежитии достиг отметки в 100%. На 70 свободных мест общежития претендовали 120 студентов, и нам пришлось вводить ограничения».
В 2026 году ЧЭНК увеличит набор студентов по квалификации «Электрик» на 25 мест, так как спрос на этих специалистов постоянно растет. Практически все студенты-электрики проходят производственную практику на предприятиях, а работодатели стремятся удержать ребят, предлагая постоянную работу уже во время обучения. Поэтому с четвёртого курса мы внедряем индивидуальный график обучения, позволяющий совмещать работу и учёбу.
«Направление энергетики сегодня чрезвычайно востребовано, так как обеспечивает бесперебойную работу промышленных предприятий и гражданской инфраструктуры, — подчеркнула Вера Бородина. — Реагируя на запросы работодателей, мы планируем увеличить количество мест на специальности энергетического профиля, сократив численность набора на ИТ-направления. Дело в том, что умение работать с компьютером сегодня необходимо представителям самых разных профессий, и вовсе необязательно становиться профессиональным программистом».
КСТАТИ:
К слову, на Южном Урале растёт не только доступность качественного образования, но и улучшается инфраструктура самих образовательных учреждений. Так, в ближайшие три года 15 техникумов и колледжей области ожидает капремонт. Объем привлеченных средств, включая федеральные субсидии, весьма значительный.