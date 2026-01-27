Омичка представит Россию на конкурсе «Мисс Европа — 2026»

Телеведущая и модель Ксения Гнедина родом из Омска представит Россию на конкурсе «Мисс Европа — 2026», который проходит в Ливане, в городе Бейрут, с 26 января по 6 февраля. Об этом девушка рассказала корреспонденту портала Om1 Омск.
«Я привезла с собой национальный костюм, который называется “Держава России”. Он весит девять килограммов — занял практически один чемодан. Будет большое роскошное платье в пол, оно состоит из двух частей.
Это ручная работа российского дизайнера. Шлейф платья будет в российском триколоре. Это очень красивый костюм, я делаю на него большие ставки. Надеюсь, что жюри отметит мою подготовку, а главное — широту души российского народа. Образ шикарный, фотографии появятся на самом финале конкурса", — рассказала Ксения.
Омичка также рассказала, что подготовила ещё несколько образов для вечернего выхода. Наряд для финального этапа конкурса подготовят сами организаторы «Мисс — Европа».
В 2022 году девушка вошла в число полуфиналисток в этом конкурсе. Кроме того, она вошла в топ-4 Miss Top World Russia, стала лучшей на Absolute Junior Catwalk Model of the Earth. Работает телеведущей на телеканале Fashion Tv Россия.
Ксения также рассказала, что сейчас участницы только начали прибывать в Бейрут.
«Я одна из первых, кто прибыл в Бейрут. В ближайшие два дня приедут остальные участницы. Сейчас пока что отдыхаю после ночного перелёта, чтобы быть в боевой готовности, когда всё начнётся», — отмечает модель.
«Мисс Европа» — один из старейших конкурсов красоты. Он проводится с 1928 года (с перерывом в 2007—2015 годах). В нём принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, расположенные на двух континентах Россия и Турция, а также Израиль и Ливан.