Омичка представит Россию на конкурсе «Мисс Европа — 2026»

«Мисс Европа» — один из старейших конкурсов красоты. Он проводится с 1928 года (с перерывом в 2007—2015 годах). В нём принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, расположенные на двух континентах Россия и Турция, а также Израиль и Ливан.