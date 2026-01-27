КАД от Вантового моста до Колтушского шоссе перекрыли

Юг Петербурга встал в пробках днем 27 января — примерно в час дня КАД полностью перекрыли между Колтушским шоссе и вантовым мостом. По сообщениям водителей, были также заблокированы съезды на КАД со стороны Новоселья и Пискаревского проспекта.
Из-за ограничений на подъездах к закрытому участку моментально начали собираться многокилометровые пробки. Самая большая пробка образовалась на Софийской улице: автомобили встали от района Петро-Славянка до самого КАД. Значительные затруднения также наблюдаются на Московском шоссе при въезде в город из области, а также на Пулковском и Таллинском шоссе.
— На Софийской и Московском шоссе задерживаются девять автобусных маршрутов. Их опоздание на конечные остановки уже составляет 40−50 минут. Среди попавших в пробки маршрутов — № 179, 192, 196, 197, 254, 324, 326, 330 и 388, — сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».
Как ранее предупреждало «Управление автомобильных дорог “Северо-Запад”, ограничения на участке от Ропшинского шоссе до Пискаревского проспекта были запланированы на 27 января. Параллельно на этом же отрезке сегодня ввели временный запрет для движения грузового транспорта. Аналогичные ограничения для большегрузов в этот день планируется установить и на трассе “Кола” от Петербурга до Кировска.