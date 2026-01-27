КАД от Вантового моста до Колтушского шоссе перекрыли

Как ранее предупреждало «Управление автомобильных дорог “Северо-Запад”, ограничения на участке от Ропшинского шоссе до Пискаревского проспекта были запланированы на 27 января. Параллельно на этом же отрезке сегодня ввели временный запрет для движения грузового транспорта. Аналогичные ограничения для большегрузов в этот день планируется установить и на трассе “Кола” от Петербурга до Кировска.