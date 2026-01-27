Ричмонд
В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда

Володин и депутаты ГД почтили память погибших в дни блокады Ленинграда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты в начале пленарного заседания во вторник почтили минутой молчания память погибших в дни блокады Ленинграда, сообщается на сайте палаты парламента.

27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

«По предложению Вячеслава Володина депутаты почтили память павших ленинградцев и всех, кто ценой своей жизни завоевал Победу и мир, минутой молчания», — сказано в сообщении.

Председатель Госдумы отметил, что, несмотря на голод, холод и обстрелы, город выстоял.

«События 82-летней давности, с одной стороны, кажутся далекими, а с другой, мы с вами видим, что многие государства Европы поддерживают неонацистов, как поддерживали в тридцатые годы Гитлера, а потом стали заложниками этой идеологии», — добавил он.

Володин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы трагическая история не повторилась.

