В Госдуме почтили память погибших в блокаду Ленинграда

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты в начале пленарного заседания во вторник почтили минутой молчания память погибших в дни блокады Ленинграда, сообщается на сайте палаты парламента.
27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
«По предложению Вячеслава Володина депутаты почтили память павших ленинградцев и всех, кто ценой своей жизни завоевал Победу и мир, минутой молчания», — сказано в сообщении.
Председатель Госдумы отметил, что, несмотря на голод, холод и обстрелы, город выстоял.
«События 82-летней давности, с одной стороны, кажутся далекими, а с другой, мы с вами видим, что многие государства Европы поддерживают неонацистов, как поддерживали в тридцатые годы Гитлера, а потом стали заложниками этой идеологии», — добавил он.
Володин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы трагическая история не повторилась.