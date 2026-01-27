В Новосибирске дефицит водителей автобусов стал причиной задержек

Пассажиры общественного транспорта в Новосибирске жалуются на хаотичное движение и долгое ожидание на остановках. Об это сообщили подписчики в паблике «АСТ-54 Новосибирск». В мэрии подтвердили проблему и объяснили ее нехваткой водителей и машин.
По словам горожан, автобусы приходят с опозданием в 30−50 минут, а иногда, развернувшись, уезжают в депо, не подбирая пассажиров. В департаменте транспорта ответили, что маршрут должен обслуживать 21 машина, но договор заключен только на 14. Семь выходов остаются вакантными.
— Проведенный анализ работы маршрута по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» свидетельствует о недовыпуске подвижного состава. Основными причинами сбоя в работе маршрута являются нехватка водителей и сходы транспортных средств по техническим причинам, — сообщили в департаменте транспорта мэрии города Новосибирска.