В российских кинотеатрах показывают фильм «Левша» по повести Николая Лескова

Дело в том, что повесть «Левша», опубликованная в 1881 году вскоре после убийства императора Александра II (который сперва писателю был симпатичен, а затем его разочаровал), — произведение издевательски неоднозначное, написанное с ехидной фигой в кармане, что прячется за изощренным языковым узором. Оно, с одной стороны, действительно прославляет русский (почти сверхъественный) талант, пробуждая патриотическое чувство; с другой, констатирует этого таланта растрату государством; с третьей, намекает на его (таланта) изначальную кустарную диковатость и, как следствие, неприменимость; с четвертой, сатирически припечатывает концепцию русской исключительности, особого пути, на котором не рады попутчикам, а уж тем более европейских кровей. В финале сказ достигает апогея абсурда: выясняется, что Крымскую войну Россия проиграла, поскольку слова умершего с перепоя Левши о том, что у англичан ружья кирпичом не чистят, так и не донесли до государя. Иначе «совсем бы другой оборот был».