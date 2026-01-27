Кто готов содержать маменькиных сынков до старости

Чаще всего взрослые неработающие дети обходятся родителям не так уж дорого. Лишней тарелки супа вроде не жалко, на сезонную одежду и на оплату интернета дети вроде находят денег сами — подрабатывают все же временами по мелочи, за крышу над головой платить не надо — живет себе человек в своей комнате, никого особо не трогает. Вероятность, что человек приведет на эту территорию кого-то еще, минимальна. Если речь о парнях, то раз они не стремятся к автономности, самостоятельности, свободе, думается, что их и противоположный пол мало интересует — то ли с тестостероном что-то, то ли «телевизор им природу заменил», в смысле порно. Да и не сохнет по ним никто. Как показали результаты упомянутого уже опроса ВЦИОМ, 70% дам с мужчиной, живущим с родителями, даже встречаться не станут, не то что придут к нему жить. Среди 20-летних девушек, кстати, так мыслят и вовсе 90%. Соответственно, дочки тоже с большой долей вероятности никого к себе не приведут — быть замужем за мамой с папой им гораздо удобнее.