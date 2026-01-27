Ричмонд
В Ташкенте почтили память блокадников Ленинграда

В Ташкенте прошло возложение цветов в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 27 янв — РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса «Братские могилы» в Ташкенте состоялась во вторник по случаю 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

«В честь годовщины этого события на территории Волгоградского мемориального комплекса “Братские могилы” прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и гранитной стеле Ленинграда», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие дипломаты российского посольства, сотрудники представительства Россотрудничества, участники ветеранских организаций Узбекистана, соотечественники и журналисты.

На территории мемориального комплекса «Братские могилы» в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой республики, воевавших под Ленинградом. В годы Великой отечественной войны в Узбекистане спаслись более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и с Украины.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.