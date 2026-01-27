Время в пути поезда Симферополь-Москва сократится на 8 часов

«Открылись продажи билетов на этот поезд в направлении Москвы. Начиная с 26 апреля поезд ежедневно будет отправляться из Симферополя в 13:10 и прибывать в Москву на следующий день в 18:24. Таким образом, от последней станции полуострова поезд будет идти меньше суток», — говорится в сообщении.
Общее время в пути составит 29 часов 14 минут — почти на восемь часов меньше, чем сейчас, уточнили в компании.
С 28 апреля поезд будет отправляться с Казанского вокзала в 14:40. Ровно через сутки поезд сделает остановку уже в Керчи. В Симферополь состав будет прибывать в 20:20. Время в пути по всему маршруту составит 29 часов 40 минут — на 5 часов 19 минут меньше, чем в прежнем расписании.
Поезд будет курсировать через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Он будет состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов, также в состав будут включены вагон СВ и ресторан.
«Поезд № 17/18 станет вторым быстрым поездом в Крым, чуть-чуть не догнав по скорости фирменный двухэтажный поезд № 27/28 “Таврия Экспресс”, который доезжает от Москвы до Симферополя за 27 часов 25 минут», — отметили в пресс-службе.
Также сегодня открыта продажа билетов на сезонный поезд «Таврия» № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория.
25 и 26 апреля поезд будет отправляться из Петербурга в 19:47 и прибывать в Евпаторию через день в 13:30. С 27 апреля и далее он будет отправляться в 19:26. Поезд будет ходить традиционным маршрутом через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону.
Из Евпатории поезд будет отправляться с 27 апреля в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:06.