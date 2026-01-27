Экс-замглавы крайсуда Кубани лишат квартир в Сочи и активов на 800 млн рублей

Требуют изъять имущество на 800 млн рублей за незаконный бизнес во время судейской работы. Следствие доказало: с 2007 по 2018 год Николайчук финансировал элитный ЖК в Сочи на Курортном проспекте и получил квартиры на $2 млн. Деньги отмыли через недострой бизнес-центра на Новороссийской в Краснодаре, пишет издание «Ъ».