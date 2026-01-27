Экс-замглавы крайсуда Кубани лишат квартир в Сочи и активов на 800 млн рублей

Требуют изъять имущество на 800 млн рублей за незаконный бизнес во время судейской работы. Следствие доказало: с 2007 по 2018 год Николайчук финансировал элитный ЖК в Сочи на Курортном проспекте и получил квартиры на $2 млн. Деньги отмыли через недострой бизнес-центра на Новороссийской в Краснодаре, пишет издание «Ъ».
Ожидается, что в доход государства пойдут бизнес-центр (722,6 млн руб.), земля под ним (85,6 млн руб.), две квартиры в Сочи (39,6 млн руб.) и 100% долей в компаниях «Мастерпласт», «Дорприбор», «Леколе», «Логистика».
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что экс-глава крайсуда Александр Чернов тоже участвовал в незаконной застройке Сочи. Кроме конфискованных активов на 13 млрд рублей с него и других ответчиков в пользу муниципалитета взыскали 51 млн рублей.