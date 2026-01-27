В Башкирии объяснили холод в школе, на которую пожаловались Мизулиной. Главная причина — отсутствие капремонта с 1976 года.
Администрация Илишевского района Башкирии назвала причину холода в школе села Верхнеяркеево. Учебное заведение, построенное в 1976 году, ни разу не ремонтировалось капитально, из-за чего в морозы в классах падает температура.
Начальник управления образования Илишевского района Гульнара Кашапова пояснила, что 22 января, в день жалобы, в школе проходил районный пробный ЕГЭ для 93 одиннадцатиклассников, из-за этого их пришлось рассадить по кабинетам.
Власти планируют устранить проблему в марте: обновить систему отопления и сделать ремонт. На это время учеников временно переведут в другое здание.
Напомним, поводом для разбирательства стала жалоба учеников выпускных классов, которых в мороз −30 заставили прийти в школу на пробный тест и поместили в холодный класс на первом этаже. После обнародования жалобы главой Лиги безопасного интернета, неподобающими условиями в образовательном учреждении заинтересовалась прокуратура. Организована прокурорская проверка, которая направлена на оценку мер по соблюдению требований законодательства об образовании и выполнению санитарно-эпидемиологических норм.