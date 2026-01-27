В Башкирии объяснили холод в школе, на которую пожаловались Мизулиной

Напомним, поводом для разбирательства стала жалоба учеников выпускных классов, которых в мороз −30 заставили прийти в школу на пробный тест и поместили в холодный класс на первом этаже. После обнародования жалобы главой Лиги безопасного интернета, неподобающими условиями в образовательном учреждении заинтересовалась прокуратура. Организована прокурорская проверка, которая направлена на оценку мер по соблюдению требований законодательства об образовании и выполнению санитарно-эпидемиологических норм.