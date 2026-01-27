В Роскосмосе раскрыли срок пуска новой ракеты «Союз-5»

«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса, является российской разработкой и предназначена для запуска космических аппаратов на низкую околоземную, солнечно-синхронную, высокоэллиптическую и другие орбиты. Разработчики заявляют, что в дальнейшем «Союз-5» можно будет применять для реализации пилотируемых программ.