В Роскосмосе раскрыли срок пуска новой ракеты «Союз-5»

Запуск новой ракеты «Союз-5» запланирован на конец марта. Срок запуска обозначил заместитель гендиректора Госкорпорации «Роскосмос» по ракетным проектам Дмитрий Баранов, пишет RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Первая летная машина находится на космодроме с ноября месяца, готовимся к первому пуску, ориентировочно к концу марта должны улететь», — приводит слова Баранова на L Академических чтениях по космонавтике в МГТУ имени Баумана RTVI.

Замгендиректора Роскосмоса добавил, что готовность борта полная, а вот степень готовности наземной космической инфраструктуры пока невысокая. Он уточнил, что сейчас госкорпорация готовится к запуску.

Ранее в Роскосмосе планировали запустить пуск ракеты до конца 2025 года, но старт перспективной двухступенчатой ракеты-носителя в декабре не состоялся.

«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса, является российской разработкой и предназначена для запуска космических аппаратов на низкую околоземную, солнечно-синхронную, высокоэллиптическую и другие орбиты. Разработчики заявляют, что в дальнейшем «Союз-5» можно будет применять для реализации пилотируемых программ.

Местом запуска ракеты станет ракетный комплекс «Байтерек» на космодроме «Байконур».