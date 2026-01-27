Ричмонд
В Ростовской области из-за непогоды в ДТП пострадал молодой водитель

В Неклиновском районе две машины столкнулись во время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

На трассе «Таганрог — Беглица» в Неклиновском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 22-летний водитель. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в 06:40 27 января. По предварительным данным, молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ 21103», двигался со стороны села Петрушино в направлении Таганрога. Как отмечают в ведомстве, водитель не выбрал безопасную скорость, а также не учел сложных погодных условий и не справился с управлением. Это привело к неуправляемому заносу транспортного средства.

В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 56-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

