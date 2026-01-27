В Ростовской области из-за непогоды в ДТП пострадал молодой водитель

Инцидент случился в 06:40 27 января. По предварительным данным, молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ 21103», двигался со стороны села Петрушино в направлении Таганрога. Как отмечают в ведомстве, водитель не выбрал безопасную скорость, а также не учел сложных погодных условий и не справился с управлением. Это привело к неуправляемому заносу транспортного средства.