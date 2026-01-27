Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как гулял на свадьбе Домрачевой и Бьорндалена

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как гулял на свадьбе белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и норвежца Оле-Эйнара Бьорндалена. Об этом Губерниев написал в своих соцсетях*.
Так, у себя в соцсети Губерниев поделился фотографией с Домрачевой, которую сделали после четвертого этапа Кубка Содружества в Раубичах.
Еще Губерниев поделился фотографией с Домрачевой. Фото: соцсети Дмитрия Губерниева.
Под фото с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой телеведущий эмоционально признался, как был рад встретиться с белорусской. А еще вспомнил, как в 2016-м гулял на свадьбе у самой известной биатлонной четы мира.
Биатлонисты поженились в 2016-м в Норвегии. Фото: соцсети.
— Дарья Домрачева!!! Легенда биатлона!! Комментировал все ее победы!!! На свадьбе гулял!!! Встретились в Раубичах!!! — подписал пост с фотографией Губерниев.
