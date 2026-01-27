В ОП рассказали, можно ли штрафовать за опоздание на работу из-за снегопада

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Работодатель не может штрафовать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Действующее трудовое законодательство запрещает в принципе штрафовать сотрудников. ТК РФ предполагает только дисциплинарное взыскание. Оно может быть наложено, если работник не исполняет свои трудовые обязанности или делает это ненадлежащим образом», — рассказал Машаров.
При этом эксперт отметил, что Трудовой кодекс Российской Федерации регулирует отношения работника и работодателя, поэтому вопросы опозданий необходимо решать в каждом конкретном случае, а инициатором должен выступать работник.
«В этом случае шансы на привлечение к ответственности по трудовому или коллективному договору уменьшаются. Если вы осознаете, что попали в сложную метеорологическую обстановку и видите, что на дорогах коллапс, у вас есть риск опоздать на работу, то необходимо об этом предупредить своё руководство», — добавил Машаров.
Он отметил, что при утвержденном графике работы сотруднику в случае опоздания следует написать объяснительную записку с указанием причин, если работодатель не пошёл навстречу.
По его словам, при отсутствии в трудовом договоре условий о дистанционной работе невыход на работу из-за проблем с такси или общественным транспортом может быть расценён как прогул — то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всей смены либо более четырёх часов подряд.