190-летнюю загадку математики «взломал» ученый из Нижнего Новгорода

Дифференциальные уравнения — фундаментальный инструмент науки: они описывают все — от колебаний маятника и сигналов в электросетях до движения планет. И именно здесь исследователи зашли в тупик. В 1834 году французский математик Жозеф Лиувилль показал, что сложно выразить решение этих уравнений, используя стандартные математические действия и простые функции, как это делается с квадратными уравнениями в школе с помощью дискриминантов.