Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень»

Памятник «Рубежный камень» был открыт 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тысячах героев, отдавших свои жизни за спасение города на Неве. Монумент представляет собой врезанные друг в друга чугунный и гранитный кубы. На обелиске выложены в металле строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».