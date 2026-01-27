Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День пчеловода будут отмечать в Самарской области 14 августа

Новый праздник появился в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области появился новый праздник — День пчеловода. Его будут отмечать 14 августа. Этот вопрос рассматривали на заседании Самарской губернской думы 14 августа. Недавно эта инициатива поступила на рассмотрение в губдуму.

«Установление Дня пчеловода будет способствовать привлечению внимания к роли пчел и других насекомых-опылителей, а также к профессии пчеловода», — говорится в пояснительной записке к документу о внесении изменений в региональный закон о памятных датах и праздничных днях.

Дата для Дня пчеловода выбрана не случайно, ведь именно в этот день отмечается Медовый спас.

Сейчас в Самарской области работают более 1100 пчеловодческих хозяйств, в которых содержат свыше 21 тысячи пчелосемей.